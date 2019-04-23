هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 03:31 م

قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح رحب (إلى اليمين) وبجواره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة - صورة من أرشيف رويترز.

الجزائر (رويترز) - ذكرت قناة النهار التلفزيونية أن قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح رحب يوم الاثنين بتحرك القضاء ضد شخصيات مقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بالكسب غير المشروع.

ونقل التلفزيون عن صالح قوله "أثمن استجابة جهاز العدالة للتحرك السريع في متابعة قضايا الفساد".

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد لعشرين عاما، واتهمه خلالها المحتجون بالسماح باستشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية في الجزائر.

ولعب صالح دورا في استقالة بوتفليقة بالمطالبة بعزله من المنصب، ويدعو منذ ذلك الحين إلى شن حملة على الفساد.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك