قائد الجيش الفرنسي: مستعدون لضرب أهداف سورية حال استخدام أسلحة كيماوية
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
قائد القوات المسلحة الفرنسية فرانسوا لوكوانتر - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
باريس (رويترز) - قال قائد الجيش الفرنسي يوم الخميس إن قواته على استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف سورية إذا استُخدمت أسلحة كيماوية في هجوم حكومي متوقع لاستعادة محافظة إدلب في شمال البلاد.
وفي كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين قال قائد القوات المسلحة فرانسوا لوكوانتر إنه يتوقع القضاء على فلول تنظيم الدولة الإسلامية بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز