هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 01:35 م

صاروخ باليسيتي إيراني خلال اختباره بموقع غير معلوم نشرت يوم 9 مارس اذار 2016 - صورة لرويترز لم يتسن التحقق بشكل مستقل من مصداقيتها أو محتواها أو موقعها أو تاريخها. وهي للاستخدام التحريري فقط ويحظر استخدامها في الحملات التسويقية أو الدعائية. وتنشرها رويترز كما تلقتها بالضبط كخدمة لمشتركييها.

دبي (رويترز) - نقلت وكالة فارس للأنباء يوم الجمعة عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن الصواريخ الإيرانية، حتى تلك القصيرة المدى، يمكنها الوصول للسفن الحربية الأمريكية في الخليج مضيفا أن الولايات المتحدة غير قادرة على تحمل حرب جديدة.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

ونقلت فارس عن محمد صالح جوكار نائب قائد الحرس الثوري للشؤون البرلمانية "حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأمريكية في الخليج".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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