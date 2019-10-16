هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 08:56 م

جنود من الجيش السوري يحيون الناس في بلدة عين عيسى يوم 14 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من وكالة الأنباء العربية السورية. لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الصورة

بيروت (رويترز) - ذكر مظلوم كوباني القائد العسكري بقوات سوريا الديمقراطية أن الرئيس ألأمريكي دونالد ترامب لم يعترض على اتفاق أبرمته القوات التي يقودها الأكراد مع الحكومة السورية لحماية سوريا من الهجوم التركي.

وقال في مقابلة مع تلفزيون روناهي الناطق بالكردية يوم الأربعاء إن روسيا ستضمن ذلك الاتفاق الذي سيمهد الطريق أمام حل سياسي يمكن أن يضمن حقوق الأكراد في سوريا.

وأضاف كوباني أن الاتفاق يلزم القوات الحكومية السورية بالانتشار في أنحاء منطقة الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا وأن التقارير التي تحدثت عن تسليم قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مناطقهم للقوات الحكومية غير صحيحة.

(تغطية صحفية إريك كنكت- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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