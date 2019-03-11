هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 12:34 م

القاهرة (رويترز) - أدى الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية السابق اليمين وزيرا للنقل صباح يوم الاثنين خلفا لهشام عرفات الذي استقال بعد مقتل 22 شخصا في حادث تصادم مأساوي بمحطة القطارات المركزية بالقاهرة الشهر الماضي.

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أداء اليمين الدستورية.

وأضاف أن السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوزير الجديد عقب أداء اليمين ووجه "ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين".

وأضاف أن السيسي شدد "على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلا عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة".

وكان السيسي أعلن يوم الأحد ترشيح كامل الوزير المقرب منه للمنصب، وقام بترقيته من لواء إلى فريق. وتعهد السيسي بتقديم كل الدعم للوزير من مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش حتى يتسنى له تطوير مرفق السكك الحديدية ليصبح "كالجديد" بحلول منتصف عام 2020.

وكثيرا ما ظهر كامل الوزير بالقرب من السيسي في مناسبات عامة بحكم منصبه السابق كرئيس للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكان آخر هذه المناسبات يوم الأحد خلال ندوة تثقيفية للجيش.

والهيئة الهندسية من الملاك البارزين للعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروع عمراني ضخم ينفذ شرقي القاهرة، كما أنها تشرف على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الضخمة التي تتم في عهد السيسي.

واستقال عرفات وزير النقل السابق إثر حادث 27 فبراير شباط الذي نجم عن اصطدام جرار قطار بمصد خرساني في نهاية رصيف بمحطة مصر للقطارات قبل انفجاره واحتراقه. وأمرت النيابة العامة بحبس 11 من العاملين في السكك الحديدية على ذمة التحقيقات.

وفي مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم لكن تشيع فيها حوادث القطارات. وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصا في عام 2017.

ولوقت طويل شكا المصريون من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديدية.

وقال السيسي في وقت سابق إن تحديث الشبكة يحتاج إلى مليارات الدولارات.

*الوزير الجديد

كان كامل الوزير يتولى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ ديسمبر كانون الأول 2015 حتى يوم الأحد. وتخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1980.

وشغل عدة مناصب في الهيئة الهندسية قبل أن يترأسها منها رئيس أركان الهيئة من 2014 إلى 2015. وكان مديرا لسلاح المهندسين لمدة ثلاث سنوات.

وتولى الإشراف على تنفيذ العديد من المشروعات القومية في عهد السيسي من بينها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات بناء الطرق والمدن الجديدة.

ويقول محللون إن تعيين قائد عسكري وزيرا للنقل يأتي في نطاق اتجاه لزيادة دور الجيش في الحياة المدنية بدأ بعد أن أعلن السيسي عندما كان وزيرا للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد والي ومحمود رضا مراد - تحرير نادية الجويلي)

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