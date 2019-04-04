هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 07:11 م

مركبات عسكرية تابعة لقوات شرق ليبيا في صورة بتاريخ الرابع من ابريل نيسان 2019. صورة من تلفزيون رويترز.

من أحمد العمامي وأيمن الورفلي

طرابلس/بنغازي (رويترز) - أمر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر قواته بالتحرك صوب العاصمة طرابلس ليصعّد بذلك صراعه مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى مستوى جديد ينذر بالخطر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الموجود بطرابلس في محاولة لدفع عملية سلام دولية، إلى ضبط النفس. وعندما سئل عن بيان حفتر، قال جوتيريش إن ليبيا بحاجة إلى حل سياسي وليس عسكريا.

وأصدر حفتر أوامره في تسجيل صوتي بث على الإنترنت بعد ساعات من سيطرة قواته على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوبي طرابلس.

وقال حفتر في التسجيل الصوتي الذي يحمل عنوان "عملية تحرير طرابلس": "إلى جيشنا المرابط على تخوم طرابلس، اليوم نستكمل مسيرتنا".

تأتي السيطرة على غريان بعد اندلاع مناوشات يوم الأربعاء مع قوات متحالفة مع رئيس الوزراء في طرابلس فائز السراج، وتمثل تقدما سريعا باتجاه الغرب من جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والذي انطلق من معقله في بنغازي بشرق البلاد.

وتعد التطورات تصعيدا خطيرا في الصراع بليبيا المستمر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وانقسمت ليبيا بين الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس وإدارة موازية متحالفة مع حفتر منذ سقوط القذافي.

ولم يرد بعد أي تعليق من الحكومة في طرابلس على بيان حفتر.

وكانت حكومة طرابلس قالت في وقت سابق بعد ورود أنباء السيطرة على غريان إنها أعلنت النفير العام لقواتها في مواجهة الزحف القادم من الشرق.

* انتكاسة

تمثل التطورات انتكاسة للأمم المتحدة والدول الغربية التي تحاول الوساطة بين السراج وحفتر، اللذين اجتمعا في أبوظبي الشهر الماضي لبحث اتفاق لتقاسم السلطة.

ومن المقرر عقد مؤتمر وطني هذا الشهر للاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات لوضع حد لعدم الاستقرار في ليبيا، وهي منتج للنفط ونقطة تجمع للاجئين والمهاجرين القادمين من منطقة الصحراء على أمل الوصول إلى أوروبا.

ويتمتع حفتر بدعم مصر والإمارات اللتين تعتبرانه حصنا في وجه الإسلاميين بينما يرى فيه معارضوه صورة جديدة للقذافي.

وتسيطر قواته على الشرق وتوسعت في الآونة الأخيرة إلى جنوب ليبيا.

وفاجأ تقدمهم الدبلوماسيين والمحللين الذين يتابعون الأحداث في الجزائر المجاورة التي استقال رئيسها عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء بعد أسابيع من الاحتجاجات.

وكان أحد قادة الجيش الوطني الليبي قال في وقت سابق يوم الخميس إن قواته سيطرت بالكامل على غريان. وقال اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي لرويترز عبر الهاتف "تمت السيطرة على مدينة غريان بالكامل، وأنا الآن أتجول فيها".

وكانت غريان التي تقع في الجبال الغربية على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة متحالفة مع حكومة طرابلس رغم تمركز بعض مؤيدي حفتر هناك أيضا.

وفي وقت سابق يوم الخميس قال يوسف البديري عميد بلدية غريان إن الجانبين خاضا مناوشات يوم الأربعاء لكنها انتهت.

وقال أحد السكان لرويترز "المدينة الآن تحت سيطرة الجيش الذي أتى من المنطقة الشرقية، ويمكنني رؤية مركبات عليها شعار الجيش الوطني الليبي".

وقالت مجموعة فصائل في مصراتة إنها مستعدة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وذكرت مجموعة الفصائل في بيان أن وجهاء المدينة يطالبون السراج بإصدار أوامر ببدء عملية على الفور.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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