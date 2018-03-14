قائد موال للأسد: ضربات جوية تركية تصيب قوات موالية للحكومة قرب عفرين ومقتل 5
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
بيروت (رويترز) - قال قائد موال للقوات الحكومية السورية لرويترز إن ثلاث ضربات جوية تركية أصابت نقطة تفتيش تابعة لمقاتلين شيعة موالين للحكومة على الطريق إلى عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل خمسة من المقاتلين.
وأضاف أن المقاتلين الشيعة، الذين يسيطرون على قريتي نبل والزهراء القريبتين، سيطروا في الآونة الأخيرة على الموقع وفق اتفاق مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي الهدف المعلن للهجوم التركي في منطقة عفرين.
وتسببت الضربات الجوية أيضا في إصابة اثنين من المقاتلين الأكراد.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز