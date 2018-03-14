قائد موال للأسد: قوات موالية للحكومة السورية قصفت مواقع تركية بسوريا
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بيروت (رويترز) - قال قائد موال للحكومة السورية إن قوات مؤيدة للحكومة قصفت مواقع تركية في شمال سوريا يوم الأربعاء ردا على ضربة جوية تركية قتلت خمسة من مقاتليها.
وأضاف في تصريحات لرويترز أن مقاتلين شيعة استخدموا المدفعية لاستهداف مواقع تركية في مدينة مارع شمالي حلب.
وأصابت الضربة الجوية التركية نقطة تفتيش على الطريق لعفرين حيث تشن تركيا هجوما يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية. وتقاتل قوات مؤيدة للحكومة السورية إلى جانب وحدات حماية الشعب في مواجهة تركيا بمدينة عفرين.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز