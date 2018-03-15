قاض فرنسي يصدر مذكرة اعتقال بحق ابنة العاهل السعودي
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من إيمانويل جاري
باريس (رويترز) - قال مصدر مطلع على تحقيق يوم الخميس إن قاضيا فرنسيا أصدر مذكرة اعتقال بحق ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز فيما يتعلق بهجوم حارسها الشخصي على عامل في شقتها بباريس.
وأضاف المصدر أن الأميرة حصة بنت سلمان، شقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مطلوبة للاستجواب فيما يتعلق باتهامات موجهة لأحد أفراد طاقمها الأمني تشمل العنف باستخدام سلاح والخطف والسرقة والتهديد بالقتل.
ولم ترد السفارة السعودية في باريس على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول لمكتب الاتصالات الحكومي السعودي ولا الديوان الملكي للتعليق.
وتأتي المذكرة، التي صدرت في ديسمبر كانون الأول، في وقت حساس بالنسبة للعلاقات السعودية الفرنسية.
وفي عهد الرئيس السابق فرانسوا أولوند تقاربت فرنسا مع دول خليجية وخاصة السعودية بسبب موقفها الصارم من إيران في المفاوضات النووية.
لكن ولي العهد السعودي البالغ من العمر 32 عاما سعى في الأشهر الماضية إلى علاقات أوثق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما سعى الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون لتحسين العلاقات مع إيران التي تنافس السعودية على النفوذ الإقليمي.
ومن المتوقع أن يزور الأمير محمد باريس في بداية شهر أبريل نيسان على الرغم من أن الزيارة تأجلت عدة مرات لأسباب يرجع بعضها لتعارضها مع موعد أول زيارتين يقوم بهما إلى بريطانيا والولايات المتحدة وهو ولي للعهد. ولم يرد مكتب ماكرون على طلبات للتعليق.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز