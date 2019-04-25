هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2019 01:37 م

الخرطوم (رويترز) - قال قاض إن القضاة السودانيين سيخرجون في مسيرة بعد ظهر يوم الخميس من المحكمة العليا في الخرطوم إلى مقر الاعتصام خارج وزارة الدفاع لينضموا للمرة الأولى إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل نيسان بعد احتجاجات مستمرة على حكمه. والمسيرة هي الأولى للقضاة في السودان منذ الفترة التي سبقت تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون عام 1989، مما يكسبها طابعا رمزيا.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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