هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 02:10 م

سيارة شرطة تنقل اسرائيليين متهمين باعتصاب سائحة بريطانية في قبرص يوم الجمعة. تصوير: يانيس كورتوغلو - رويترز

أثينا (رويترز) - مدت محكمة في قبرص فترة احتجاز سبعة شبان إسرائيليين يوم الجمعة لاستكمال التحقيق فيما يتعلق بتهمة اغتصاب جماعي تقدمت بها سائحة بريطانية على الجزيرة.

وكان 12 شخصا قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا.

وأطلقت السلطات القبرصية سراح خمسة منهم في وقت متأخر مساء يوم الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قاضيا أمر باحتجاز السبعة الباقين للتحقيق معهم لستة أيام أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن آباء الشبان تصريحات ينفون فيها الاتهامات عن أبنائهم.

(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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