قتيلان وثلاثة مفقودين في عمان بسبب إعصار
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دبي (رويترز) - قالت الشرطة العمانية ووسائل إعلام إخبارية رسمية يوم السبت إن شخصين قتلا أحدهما طفل فيما فقد ثلاثة آخرون في محافظة ظفار بعد وصول الإعصار ميكونو للمنطقة في جنوب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية إن المفقودين الثلاثة آسيويون. وبدأت شدة العصار ميكونو في التراجع إلى عاصفة مدرية في سلطنة عمان وبدأت السلطات في عمليات التطهير يوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة لكنها طلبت من السكان البقاء في منازلهم مع وجود فيضانات في الطرق الرئيسية في ظفار.
وقال مسؤول يمني يوم السبت إن الإعصار قتل أيضا سبعة أشخاص على الأقل في جزيرة سقطرى اليمنية فيما فقد 40 آخرون على الأقل.
وأعلن اليمن حالة طوارئ في جزيرة سقطرى يوم الخميس. وتقع الجزيرة بين جنوب اليمن والقرن الأفريقي وتشتهر بتنوعها الحيواني والنباتي الفريد.
ولم تعاني الجزيرة تقريبا من ويلات الحرب الدائرة في البلاد منذ ثلاث سنوات وتخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجودة في السعودية.
وتسببت العاصفة في فيضانات في قرى سقطرى وانقلاب القوارب وتركت أغلب الجزيرة دون اتصالات.
وكانت السلطات العمانية قالت إنها تتوقع وصول العاصفة إلى مدينة صلالة مساء يوم الجمعة. لكن السلطات مددت إغلاق المطار الرئيسي في المدينة حتى يوم السبت بعد استمرار الرياح والأمطار خلال النهار.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز