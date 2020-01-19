هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 10:50 م

القاهرة (رويترز) - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر مساء يوم الأحد إن الإمارات تدعم جهود مؤتمر برلين بشأن ليبيا الساعية للتوصل إلى "حل سياسي".

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى "تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر".

واتفقت قوى عالمية خلال اجتماع قمة عقد في برلين يوم الأحد على دعم وقف هش لإطلاق النار في ليبيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين إن اجتماع القمة توصل لاتفاق على ضرورة تحويل هدنة تم التوصل إليها في طرابلس خلال الأسبوع المنصرم إلى وقف دائم لإطلاق النار لإتاحة الفرصة أمام بدء عملية سياسية.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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