هذا المحتوى تم نشره يوم 17 يناير, 2020 09:40 م

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس (إلى اليسار) يصافح القائد العسكري الليبي خليفة حفتر في بنغازي يوم الخميس. صورة لرويترز محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

القاهرة (رويترز) - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة على تويتر يوم الجمعة إن "الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر (بشأن ليبيا) وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار" هناك.

وأضاف الوزير أنه "يتطلع لنجاح مؤتمر برلين" وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس إن مؤتمر برلين الذي سيعقد الأحد يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجددا في ليبيا.

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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