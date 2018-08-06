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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أغسطس, 2018 01:46 م 06 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:46

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)