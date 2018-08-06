قرقاش: الإمارات تقف مع السعودية في "دفاعها عن سيادتها"
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وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الاثنين في تغريدة على تويتر إن الإمارات العربية المتحدة تقف مع السعودية في "دفاعها عن سيادتها"، وذلك بعد أن جمدت المملكة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا.
وقطعت السعودية العلاقات بعد أن حثتها أوتاوا على الإفراج عن نشطاء حقوقيين معتقلين. كما استدعت الرياض سفيرها وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز