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وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - صورة من أرشيف رويترز

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دبي (رويترز) - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الثلاثاء إن تقريرا للأمم المتحدة يتهم التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل حركة الحوثي في اليمن بانتهاك حقوق الإنسان يستوجب ردا.

وقال في تغريدة "لابد لنا من مراجعته والرد على حيثياته".

وأضاف "يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغول الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة".

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز