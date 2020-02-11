هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 11:34 م

طرابلس (رويترز) - قال سكان إن قذائف مدفعية سقطت يوم الثلاثاء على وسط العاصمة الليبية طرابلس، التي تحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) انتزاع السيطرة عليها في حرب مستمرة منذ عام.

وتحرك الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر لانتزاع طرابلس التي تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في أبريل نيسان. ورغم فشله في اختراق الدفاعات في الضواحي الجنوبية، فقد جر المدنيين بشكل متزايد إلى الصراع.

وقال مراسل لرويترز ان القذائف سقطت في ساعة متأخرة من الليل في منطقتي النوفلين وسوق الجمعة بوسط المدينة، اللتين كانتا في الأغلب بعيدتين عن الصراع.

وغرقت أجزاء من العاصمة في الظلام مع انقطاع الكهرباء التي كثيرا ما يتم استهداف شبكتها

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا من السلطات ولم تتوفر تفاصيل أخرى. وأسفرت الحرب عن تشريد حوالي 150 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.

ويحظى حفتر بدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والسودان ومقاتلين من التشاد وكذلك المرتزقة الروس. وفي الآونة الأخيرة، قدمت فرنسا أيضا بعض الدعم.

ودفع ذلك تركيا إلى مساعدة رئيس وزراء طرابلس فائز السراج بإرسال قوات إلى العاصمة. وقال مسؤول في الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أكثر من 2000 مقاتل من الحرب الأهلية السورية انضموا إلى المعركة للدفاع عن العاصمة.

وأجرى الجانبان محادثات لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي في جنيف، لكنهما تبادلا اللوم مرارا وتكرارا عن الانتهاكات اليومية للهدنة الهشة التي أعلنت قبل شهر.

(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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