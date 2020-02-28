هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 05:41 م

طرابلس (رويترز) - قال سكان إن القصف على العاصمة الليبية طرابلس اشتد يوم الجمعة مما دفع إلى إجلاء بعض المرضى من مستشفى قريب من المطار الوحيد العامل في العاصمة.

وقال سكان إن القصف هذه المرة من بين أشد المرات منذ أن قال طرفا الصراع إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني وترددت أصداء قذائف المدفعية في وسط المدينة وتصاعد الدخان الأسود قرب مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة الحكومة.

جاءت المعارك بين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس فيما تحاول الأمم المتحدة عقد محادثات سلام في جنيف.

وأدى قصف مطار معيتيقة إلى تعليق الرحلات لساعات على مدار أيام متتالية هذا الأسبوع، وشوهدت أضرار جديدة لحظيرة طائرات بعد قصف يوم الجمعة.

ونشر المجلس البلدي أبو سليم، أحد أحياء طرابلس، صور منازل مدمرة على فيسبوك قائلا إن امرأة وطفلا نقلا للمستشفى.

ويتلقى الجيش الوطني دعما من مصر والإمارات بينما تتلقى حكومة الوفاق الوطني الدعم من تركيا ومقاتلين متحالفين معها جلبتهم من سوريا. وبدأ حفتر هجوما على طرابلس العام الماضي في أحدث جولة من المعارك في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011.

(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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