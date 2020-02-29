هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 07:11 ص

طرابلس (رويترز) - قال سكان إن القصف على العاصمة الليبية طرابلس اشتد يوم الجمعة بينما طالب مبعوث الأمم المتحدة بالعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه الشهر الماضي.

وأعلنت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر أنها أسقطت عدة طائرات مسيرة.

وقال سكان إن القصف هذه المرة من بين أشد المرات منذ أن قال طرفا الصراع إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار في 12 يناير كانون الثاني وترددت أصداء قذائف المدفعية في وسط المدينة وتصاعد الدخان الأسود قرب مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة الحكومة.

جاءت المعارك بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس فيما تحاول الأمم المتحدة عقد محادثات سلام في جنيف.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة في تصريحات بمدينة جنيف يوم الجمعة إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت انتهاكا خطيرا للهدنة داعيا كل الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار مجددا.

وأدى قصف مطار معيتيقة إلى تعليق الرحلات لساعات على مدار أيام متتالية هذا الأسبوع، وشوهدت أضرار جديدة لحظيرة طائرات بعد قصف يوم الجمعة.

ونشر المجلس البلدي أبو سليم، أحد أحياء طرابلس، صور منازل مدمرة على فيسبوك في حين نقلت فرق طبية بعض المرضى من مستشفى قرب المطار.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إن قصف أحياء مدنية في طرابلس "قد يرقى إلى جرائم حرب".

كما نددت البعثة بهجوم وقع يوم الخميس قالت إنه أدى إلى مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي. وقال الجيش الوطني إن الهجوم تم بطائرة مسيرة.

ويتلقى الجيش الوطني دعما من مصر والإمارات بينما تتلقى حكومة الوفاق الوطني الدعم من تركيا ومقاتلين متحالفين معها جلبتهم من سوريا. وبدأ حفتر هجوما على طرابلس العام الماضي في أحدث جولة من المعارك في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011.

وقال الجيش الوطني الليبي في وقت متأخر الجمعة إنه أسقطت ست طائرات مسيرة تركية على الأقل وعرض صورا لحطام لكن لم يتسن لرويترز التحقق من مصداقيتها حتى الآن.

(تغطية صحفية أحمد العمامي وأيمن الورفلي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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