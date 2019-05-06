هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 11:10 م

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان يوم الاثنين إن الدوحة تعهدت بتقديم 480 مليون دولار دعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان "خصصت دولة قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، و مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين و دعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة".

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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