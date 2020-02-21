هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 09:28 ص

دبي (رويترز) - اتهمت قطر السعودية بالسماح للنزاع الدبلوماسي بينهما بعرقلة اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن تفشي فيروس كورونا بعد أن حرمت وزيرة الصحة القطرية من الوصول في الموعد لحضور اجتماع وزراء الصحة في الرياض.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على حسابها الرسمي على تويتر إن السعودية لم تمنح وزيرة الصحة حنان الكواري تصريحا بالدخول إلا بعدما بدأ بالفعل اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء.

وقالت في بيان صدر يوم الخميس "لطالما ادعت المملكة بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخليجية، لنتفاجأ بها قد سيست قطاعا إنسانيا تتطلب الحكمة والضرورة إبعاده عن الخلافات السياسية".

ولم ترد الأمانة ومركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلبات من رويترز للتعقيب.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر مقاطعة سياسية واقتصادية وتجارية على قطر منذ منتصف 2017 بسبب مزاعم بأنها تدعم الإرهاب وتتقرب من خصمها الإقليمي إيران. وتنفي الدوحة هذا وتقول إن المقاطعة تهدف إلى تقويض سيادتها.

وبدا أول مؤشر على انفراجة في أواخر العام الماضي عندما بدأت السعودية وقطر محادثات بشأن النزاع، لكن وزير الخارجية القطري قال الأسبوع الماضي إن المباحثات لم تكلل بالنجاح وتم تعليقها في بداية يناير كانون الثاني.

وحاولت الكويت والولايات المتحدة، اللتان تتمتعان بعلاقات طيبة مع كل أطراف النزاع، التوسط في النزاع لإعادة الوحدة إلى منطقة الخليج لكن دون جدوى. وترى واشنطن في النزاع تهديدا لمساعي تحجيم إيران.

وتم تسجيل تسع حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات معظمها بين صينيين.

وظهر الوباء في الصين وأودى بحياة أكثر من 2100 شخص هناك. ويشير بحث جديد إلى أن الفيروس أسهل انتقالا مما كان يعتقد الأمر الذي أجج القلق الدولي من التفشي.

(تغطية صحيفة يوسف سابا - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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