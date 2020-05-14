هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2020 10:38 م

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الداخلية القطرية يوم الخميس أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا للخروج من المنزل ابتداء من يوم الأحد المقبل، وفرضت غرامة على المخالفين تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار).

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر إن المخالفين يواجهون الغرامة والحبس أيضا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين.

وأضاف البيان أن الاستثناء الوحيد هو لشخص يقود سيارته بمفرده.

وسجلت قطر 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 28272 بينما سجلت 14 حالة وفاة.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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