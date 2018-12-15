قطر تقول إنها تعول على الكويت ودول أخرى في إحياء مجلس التعاون الخليجي

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 ديسمبر, 2018 08:49 ص

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر في جنيف في صورة من أرشيف رويترز.

الدوحة (رويترز) - قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر يوم السبت إن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة الخليجية وإحياء مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الشيخ محمد في كلمة خلال منتدى الدوحة السنوي "يلعب الأمير (أمير الكويت) دورا قياديا كبيرا في تهدئة الموقف وهو أمر تقدره قطر بشدة. ما زلنا نعول على دور الكويت ودول المنطقة لإعادة لم الشمل".

وتابع مشيرا إلى مجلس التعاون الخليجي "نعتقد أننا أكثر أهمية كتكتل لهذه الدول لا كفرقاء متشرذمين".

وتفرض السعودية وحلفاء لها مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر منذ يونيو حزيران 2017، متهمة إياها بالتقارب مع المنافس الإقليمي إيران وبدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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