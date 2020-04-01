القاهرة (رويترز) - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن قطر قررت يوم الأربعاء تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة عدا الترانزيت والشحن الجوي بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.
كما مددت قطر إغلاق المنطقة الصناعية في الدوحة حيث أعلنت السلطات إصابة العشرات بالفيروس.
وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات إنه "حفاظا على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية فقد تقرر تمديد الإغلاق مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية الي المنطقة".
(تغطية صحفية عزيز اليعقوبي - اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)