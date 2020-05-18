هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 12:06 ص

منطقة ألعاب أطفال خالية من الرواد في الدوحة في صورة بتاريخ 17 مارس اذار 2020. تصوير: رويترز.

القاهرة (رويترز) - شددت قطر القيود على الأنشطة التجارية يوم الاثنين وأمرت بإغلاق جميع المحال التجارية حتى نهاية الشهر في إطار إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستثنى القرار الذي اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء الصيدليات ومحال المواد الغذائية والتموينية والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية من 19 مايو أيار إلى 30 من الشهر نفسه.

وسجلت قطر التي يبلغ تعدادها نحو 2.8 مليون نسمة 1364 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 33969 وهي ثاني أعلى حصيلة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية. وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 15 حالة.

ومثل دول الخليج العربية الأخرى تشهد قطر التي يمثل الوافدون غالبية سكانها انتشارا للفيروس بين العمال الأجانب أصحاب الأجر المنخفض والذين يعيشون في أحياء مزدحمة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الإجراءات الأخرى التي وافق عليها مجلس الوزراء تشمل مطالبة جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق على الهواتف الذكية مخصص لمراقبة حالات الإصابة بكوفيد-19 وذلك اعتبارا من 22 مايو أيار.

ويلتزم جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة ويسمح بتواجد ثلاثة أشخاص كحد أقصى في مركبات الأجرة والخاصة. كما يراعى ما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة.

وقالت الوكالة إنه يمكن للأشخاص ممارسة الرياضة في المناطق القريبة لمنطقة السكن مع مراعات تجنب التجمعات أثناء ممارسة الرياضة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من استخدام الكمامات وترك المسافة الآمنة.

(تغطية صحفية سمر حسن -إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)

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