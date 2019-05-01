هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 04:56 م

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في ميونيخ يوم 17 فبراير شباط 2019. تصوير: أندرياس جيبرت - رويترز

الدوحة (رويترز) - قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأربعاء إن قرار الولايات المتحدة، حليفة بلاده، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

وقال الشيخ محمد خلال مؤتمر صحفي في الدوحة إنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وأضاف "بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار".

(شارك في التغطية للنشرة العربية عمر فهمي- إعداد ليليان وجدي - تحرير مصطفى صالح)

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