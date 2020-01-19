برلين (رويترز) - دعت مسودة البيان الختامي لقمة في ألمانيا تضم قوى أجنبية تساند الطرفين المتحاربين في ليبيا يوم الأحد جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.
وتعترف المسودة كذلك بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي. وستجري مناقشة المسودة خلال القمة.
وتأتي الدعوة بعد أن أغلق رجال قبائل متحالفون مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)