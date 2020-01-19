هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 10:21 ص

منظر عام لمقر الحكومة الألمانية حيث تُعقد قمة ليبيا في برلين يوم الأحد. تصوير: هانيبال هنيشكه - رويترز.

برلين (رويترز) - دعت مسودة البيان الختامي لقمة في ألمانيا تضم قوى أجنبية تساند الطرفين المتحاربين في ليبيا يوم الأحد جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.

وتعترف المسودة كذلك بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي. وستجري مناقشة المسودة خلال القمة.

وتأتي الدعوة بعد أن أغلق رجال قبائل متحالفون مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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