هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 03:14 م

دبي (رويترز) - قالت قناة الحدث التلفزيونية المملوكة لسعوديين على تويتر يوم السبت إن قوات الأمن قتلت عددا من المطلوبين أثناء "عملية أمنية" في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة.

وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز ضدهم.

وتنفي السلطات السعودية إساءة معاملتهم.

وذكرت قناة الحدث أن العملية نُفذت في بلدة تاروت بالقطيف دون مزيد من التفاصيل.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، تنفذ أجهزة الأمن بانتظام عمليات في هذه المنطقة وأفادت تقارير بسقوط قتلى في هذه العمليات.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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