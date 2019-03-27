دبي (رويترز) - ذكرت قناة العربية التلفزيونية نقلا عن بيان لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أن الحزب أعلن يوم الأربعاء دعمه لدعوة الجيش إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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