هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2019 04:42 ص

القاهرة (رويترز) - ذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي يوم الثلاثاء أن الجماعة استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران بالمملكة العربية السعودية مما أسفر عن نشوب حريق في المكان.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قد قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة عليها متفجرات.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن جماعة الحوثي "قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

ولم يشر التقرير إلى أي إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.

ونفت جماعة الحوثي يوم الاثنين تقارير إعلامية سعودية ذكرت أنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مكة. يجيء ذلك في وقت يشهد توترا شديدا بين طهران ودول الخليج الحليفة لواشنطن.

(تغطية صحفية علي عبد العاطي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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