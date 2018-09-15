قناة المسيرة: جماعة الحوثي اليمنية تطلق صاروخا على جازان السعودية
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القاهرة (رويترز) - قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي يوم السبت إن قوات الحوثيين التي تقاتل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أطلقت صاروخا عبر الحدود مستهدفا المدينة الاقتصادية في جازان بجنوب السعودية.
ولم تصدر تقارير فورية عن خسائر بشرية أو مادية.
وقالت المسيرة إن "القوة الصاروخية" أطلقت "صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على المدينة الاقتصادية بجازان".
واعتاد الحوثيون المتحالفون مع إيران الإعلان عن أنهم أطلقوا صواريخ عبر الحدود السعودية اليمنية على جازان في محاولة لضرب المنشآت المهمة، بما في ذلك مصافي النفط التي تديرها شركة أرامكو.
ويقول الحوثيون إن هجماتهم الصاروخية على المملكة تأتي ردا على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف المدعوم من الغرب على اليمن، والذي دخل حرب اليمن عام 2015 في محاولة منه لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.
وأخرج الحوثيون هادي من العاصمة صنعاء في عام 2015.
(تغطية صحفية عمر فهمي من القاهرة - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز