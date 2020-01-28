هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 08:52 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الثلاثاء. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز

دبي (رويترز) - رفضت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الثلاثاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ووصفتها بأنها وسيلة للقضاء على حقوق الفلسطينيين واتهمت دولا عربية بالمشاركة في "صفقة العار" التي ستكون لها انعكاسات بالغة السوء على المنطقة.

وقالت الجماعة في بيان إن "مشروع التوطين المندرج في إطار هذه الصفقة لهو من أبرز المخاطر الماثلة للعيان والتي تهدف إلى الإطاحة بحق العودة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في أرضه وترابه

وتصفية القضية الفلسطينية من ذاكرة أبنائها والعمل على خلق توترات اجتماعية وديموغرافية وفتن... لا تخدم سوى مصالح العدو وأهدافه التوسعية".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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