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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 08:54 ص 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:54

نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث في مؤتمر صحفي بدمشق يوم الثالث من يوليو تموز2017. تصوير: عمر صناديقي - رويترز (reuters_tickers)