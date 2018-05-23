قناة الميادين: المقداد يقول الهدف القادم قد يكون الشمال أو الجنوب
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نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث في مؤتمر صحفي بدمشق يوم الثالث من يوليو تموز2017. تصوير: عمر صناديقي - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - نقلت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية عن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري قوله اليوم الأربعاء إن الجيش قد يتجه صوب الشمال أو الجنوب بعد أن سحق المتشددين في مجموعة من الجيوب حول العاصمة دمشق.
ونقلت الميادين عن المقداد قوله إنه بعد القضاء على الخطر الإرهابي المباشر على دمشق فالباب مفتوح للتوجه صوب الشمال أو الجنوب.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوفي)
رويترز