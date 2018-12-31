قناة تركية تعرض مقطعا مسجلا تقول إنه لنقل رفات خاشقجي

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 04:56 م

صورة من مقطع مسجل لما يفترض انها عملية نقل رفات خاشقجي إلى مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول. صورة من تلفزيون الخبر محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف أو استخدامها للأغراض التحريرية أو الاعلانية في تركيا.

اسطنبول (رويترز) - بثت قناة تلفزيونية تركية موالية للحكومة مقطعا مسجلا يظهر فيه رجال يحملون حقائب يفترض أنها تحتوي على رفات الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى داخل مقر إقامة قنصل بلاده العام في اسطنبول.

ويظهر في المقطع الذي بثته قناة الخبر رجالا يحملون ما تقول القناة إنها خمس حقائب في المجمل ويعبرون المدخل الرئيسي للمقر الذي يقع على مسافة قريبة من القنصلية التي قتل داخلها خاشقجي، الذي كان منتقدا بارزا للسياسات السعودية، في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤول تركي إن التقرير الإعلامي، الذي بثته صحيفة صباح الموالية للحكومة أيضا على موقعها الإلكتروني، يبدو دقيقا لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم يصدر رد على الفور من السلطات السعودية على طلب من رويترز للتعليق على المقطع.

كان خاشقجي مقربا من الأسرة الحاكمة ثم بدأ ينتقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبدأ كتابة مقالات في صحيفة واشنطن بوست بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

ورفض مسؤولون سعوديون اتهامات لولي العهد بإصدار أمر قتله. وأثار قتله غضبا دوليا وأضر بسمعة الأمير، الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة، أمام العالم.

وقالت صحيفة صباح إن الحقائب نُقلت إلى مقر إقامة القنصل داخل حافلة صغيرة سوداء الساعة 3:09 عصرا بالتوقيت المحلي (1209 بتوقيت جرينتش).

ولم يُعثر على رفات خاشقجي وسألت تركيا السعودية مرارا عن مكانها. وفتشت الشرطة التركية الشهر الماضي فيلا في منطقة ساحلية جنوب شرقي اسطنبول في إطار التحقيق.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن أنقرة تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في قضية خاشقجي إلى الأمم المتحدة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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