قناة تلفزيونية: ثلاثة ملثمين يهاجمون مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس
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مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
طرابلس (رويترز) - نقلت قناة النبأ التلفزيونية المحلية عن موظف في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قوله إن ثلاثة ملثمين هاجموا مقر المؤسسة يوم الاثنين.
ورأى شاهد من رويترز سيارة إطفاء عند المبنى الذي أحاط به الدخان.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي-إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز