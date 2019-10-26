هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2019 03:36 م

بيروت (رويترز) - قال شاهد وقناة الجديد اللبنانية نقلا عن مراسلها إن الجيش اللبناني أطلق أعيرة نارية في الهواء خلال احتجاج أغلق طريقا قرب مدينة طرابلس يوم السبت .

وقال الصليب الأحمر اللبناني على تويتر إن ثلاثة أشخاص أصيبوا هناك وإنه يجري إرسال سيارات إلى الموقع.

وقال شاهد إن محتجين كانوا يغلقون طريقا رئيسية تمتد شمالا من مدينة طرابلس إلى منطقة عكار. وكان الجيش يحاول فتح تلك الطريق وأطلق أعيرة نارية في الهواء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إنه سمع دوي إطلاق نار دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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