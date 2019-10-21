هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 08:40 ص

من كاوة عمر

دهوك (العراق) (رويترز) - قال شهود من رويترز يوم الاثنين إن قوات أمريكية عبرت إلى العراق من سوريا من خلال معبر سحيلة الحدودي في محافظة دهوك بشمال العراق.

وأظهرت لقطات مصورة لرويترز مدرعات تحمل قوات إلى العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا. وشاهد مصور من رويترز أكثر من 100 مدرعة خلال عبورها.

وأبلغ مصدر أمني كردي عراقي رويترز أن القوات الأمريكية عبرت إلى منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأضاف المصدر أن حوالي 30 مقطورة وعربة هامر تحمل معدات قد عبرت إلى جانب عربات تنقل جنودا. وقال مصدر أمني ثان في الموصل إن قوات أمريكية عبرت إلى العراق من معبر سحيلة.

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال يوم السبت إن من المتوقع أن تنتقل كل القوات الأمريكية المنسحبة من شمال سوريا، وعددها قرابة الألف، إلى غرب العراق لمواصلة الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

واتفقت تركيا في محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم الخميس على وقف هجومها بشمال شرق سوريا لمدة خمسة أيام لإتاحة الوقت أمام المقاتلين الأكراد للانسحاب من "منطقة آمنة" تستهدف أنقرة إنشاءها قرب حدودها مع سوريا.

كما تهدف الهدنة إلى تخفيف أزمة تسبب فيها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ هذا الشهر سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا في خطوة قوبلت بانتقادات في واشنطن ودول أخرى بوصفها خيانة للحلفاء الأكراد الذي قاتلوا على مدى سنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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