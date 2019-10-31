هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 08:40 م

بيروت (رويترز) - شوهدت قوات أمريكية في مركبات مدرعة يوم الخميس قرب الحدود السورية التركية في منطقة بشمال شرق سوريا لم تكن بها قوات أمريكية منذ أن أعلنت الولايات المتحدة قرارها الانسحاب من المنطقة في أوائل أكتوبر تشرين الأول وذلك وفقا لما ذكره شاهد وأوضحته لقطات صورتها رويترز.

وقال مصدر عسكري بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن الدورية تمت بين بلدتي الرميلان والقحطانية على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب. وأضاف أن الدوريات "لن تكون لمرة واحدة فقط".

ورأى الشاهد المركبات خارج بلدة القحطانية التي تبعد نحو ستة كيلومترات إلى الجنوب من الحدود.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس أظهرت لقطات فيديو صورتها رويترز من منطقة الحدود التركية قافلة مؤلفة من نحو 20 مركبة عسكرية ترفع العلم الأمريكي وتتحرك عند مدينة القامشلي الحدودية السورية التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من القحطانية.

ولم يتسن الوصول لمدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية للتعليق. ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية التركيتان على طلب من رويترز للتعليق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من أكتوبر تشرين الأول أن القوات الأمريكية ستنسحب من شمال شرق سوريا حيث تتحالف الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الدولة الإسلامية بما مهد الطريق لشن هجوم تركي على القوات الكردية في المنطقة.

وقال الكولونيل مايلز كاجينز المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردا على سؤال عن تحركات القوات "كل العمليات العسكرية للتحالف تتم دون مواجهة مع القوات الأخرى العاملة في المنطقة".

وأضاف "بدأنا في إعادة انتشار لقوات التحالف إلى منطقة دير الزور بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية لزيادة الأمن ومواصلة مهمتنا لهزيمة فلول" الدولة الإسلامية.

وقال الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إنه يعزز مواقعه في سوريا بعتاد إضافي بما يشمل قوات مشاة ميكانيكية لمنع استيلاء فلول تنظيم الدولة الإسلامية أو أي جهة أخرى على حقول النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن عددا قليلا من القوات الأمريكية سيبقى في المنطقة بسوريا "التي لديهم نفط فيها".

وتقع حقول النفط السورية في محافظة دير الزور التي تقع إلى الجنوب من الحدود التركية في منطقة أبعد لكن أحدها يقع في الطرف الشمالي الشرقي قرب المنطقة التي شوهدت فيها القوات الأمريكية.

وانتقدت إيران وروسيا وتركيا، الدول الثلاث الأخرى التي لها نفوذ في الصراع السوري، القرار الأمريكي الإبقاء على وجود عسكري قرب حقول النفط.

* ضبط النفس

جاءت أنباء تحرك القوات بعد انتهاء مهلة يوم الثلاثاء حددتها تركيا وروسيا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية، المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية، للانسحاب لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود. وعقدت تركيا اتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة أوقفت بموجبه هجومها لتتيح المجال للانسحاب.

وعلى الرغم من أن واشنطن وموسكو قالتا إن وحدات حماية الشعب انسحبت من المنطقة الحدودية في الوقت المحدد لها، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن بلاده لديها معلومات بأن وحدات حماية الشعب الكردية لم تكمل انسحابها إلى عمق 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود التركية.

وكان من المفترض أن تبدأ دوريات مشتركة بين أنقرة وموسكو يوم الثلاثاء في منطقة بعمق عشرة كيلومترات لكن أردوغان صرح الأربعاء بأنها ستبدأ يوم الجمعة وبعمق سبعة كيلومترات فقط.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية لها صلات بمسلحين أكراد في جنوب شرق تركيا. وتسعى أنقرة لإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا خالية من الوحدات وتقول إنها ستعيد توطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري فيها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من اسطنبول حيث يحضر مؤتمرا يوم الخميس إنه يرحب بجهود إنهاء القتال في شمال شرق سوريا عبر الحوار وحث على ضبط النفس.

وقال جوتيريش "أكرر دعوتي بممارسة الحد الأقصى من ضبط النفس وخفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على كل الجبهات في سوريا".

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن قوات الجيش اشتبكت يوم الأربعاء مع قوات تركية قرب مدينة رأس العين الحدودية.

وقالت جماعات في المعارضة السورية المسلحة تدعمها تركيا يوم الثلاثاء إنها أسرت عددا من جنود الجيش السوري في تل الهوى في ريف رأس العين قرب الحدود التركية. وبعد ساعات قالت وزارة الدفاع التركية إن 18 شخصا يشتبه في انتمائهم لقوات الحكومة السورية أسروا قرب رأس العين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الخميس إن أنقرة تجري محادثات مع موسكو لتسليم 18 فردا.

(تغطية صحفية رودي سعيد من شمال شرق سوريا - شارك في التغطية طوان جمركجي من أنقرة وعلي كوتشوك جوتشمن وجوناثان سبايسر من اسطنبول - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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