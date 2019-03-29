هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 09:42 م

من نضال المغربي

غزة (رويترز) - قال مسؤولون طبيون في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية أصابت عشرة فلسطينيين بالرصاص على حدود القطاع يوم الجمعة، مع احتشاد الدبابات الإسرائيلية عشية مسيرة ضخمة في الذكرى السنوية الأولى لبدء احتجاجات أسبوعية.

ويسعى وسطاء مصريون ومسؤولون في المجال الإنساني من أجل تجنب المزيد من إراقة الدماء قبيل ذكرى "مسيرة العودة الكبرى" يوم السبت، وهي الذكرى السنوية للاحتجاجات التي بدأت في 30 من مارس آذار العام الماضي.

ويقول مسعفون في غزة إن نحو 200 فلسطيني قتلوا وأصيب الآلاف بنيران إسرائيلية خلال الاحتجاجات، التي كثيرا ما تحولت إلى مواجهات دموية بين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة والقنابل الحارقة والقوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود.

وتدافع إسرائيل عن استخدمها للقوة المميتة، وتقول إن قواتها تحمي الحدود والإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب منها.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "يواصل الاستعداد لأي تصعيد محتمل بخطط عمليات متنوعة".

وفي قطاع غزة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الحركة عقدت "مباحثات ماراثونية" على مدى ثلاثة أيام مع الوسطاء المصريين.

وقال إن المحادثات ركزت على حل الأزمة الإنسانية في غزة بطريقة تنهي معاناة الفلسطينيين وتحفظ كرامتهم.

وأضاف أن حماس ستدرس رد إسرائيل على المطالب بتخفيف القيود على حركة السلع والأشخاص من وإلى القطاع والمساعدة في توفير وظائف والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال "في ضوء ذلك سيتم تحديد المسار الذي ستكون الأوضاع عليه في الساعات القادمة".

*على حافة الانهيار

وتعتبر منظمات إنسانية الحصار سببا رئيسيا للفقر في قطاع غزة. وتقول إسرائيل إنها تفرضه لأسباب أمنية.

وذكر تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول أن معدل البطالة في غزة يبلغ 54 بالمئة، ويرتفع إلى 70 بالمئة بين الشباب.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقرير اليوم الجمعة إن عدد المصابين في غزة أثناء الاحتجاجات الأسبوعية على مدى الإثني عشر شهرا الماضية أدى إلى "وضع النظام الصحي المضغوط أصلا في منطقة قريبة من حافة الانهيار".

وناشد جيمي مكجولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، الجانبين العمل من أجل الحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب في الفترة من عام 2007 حتى 2014 وكاد ينشب بينهما صراع شامل عدة مرت منذ ذلك الحين.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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