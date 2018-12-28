قوات إسرائيلية تقتل فلسطينيا بالرصاص في احتجاجات على حدود غزة

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 06:18 م

متظاهرون فلسطينيون يهرولون بحثا عن ساتر من نيران الذخيرة الحبة والقنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها القوات الإسرائيلية أثناء احتجاجات قرب السياج الحدودي بين جنوب قطاع غزة وإسرائيل يوم 21 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.

غزة (رويترز) - قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا خلال أحدث احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل يوم الجمعة.

وأضاف المسؤولون أن كرم فياض (26 عاما) قتل وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود إسرائيليون أثناء احتجاجات جرت يوم الجمعة على الرغم من الطقس العاصف.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "لجأ الجنود لاستخدام الذخيرة الحية بعد أن واجهوا خمسة آلاف شخص من المخربين كان بعضهم يرشقون (الجنود) بالحجارة ويلقون قنابل يدوية".

وأضافت أن اثنين من المحتجين الفلسطينيين عبرا للحظات السياج الحدودي قبل أن يعودا إلى غزة.

ويقول مسؤولو صحة في غزة التي تديرها حركة حماس إن أكثر من 220 فلسطينيا قتلوا منذ اندلاع احتجاجات أسبوعية في 30 مارس آذار للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي وحق اللاجئين في العودة.

وترفض إسرائيل مثل هذا الحق خشية أن تفقد الدولة أغلبيتها اليهودية.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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