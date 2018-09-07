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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 07:48 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:48

فلسطينيون خلال احتجاجات بالقرب من رام الله بالضفة الغربية يوم الجمعة. تصوير: محمد تركمان - رويترز. (reuters_tickers)