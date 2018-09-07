قوات إسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب أكثر من 200 في احتجاج على حدود غزة
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فلسطينيون خلال احتجاجات بالقرب من رام الله بالضفة الغربية يوم الجمعة. تصوير: محمد تركمان - رويترز.(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قال مسؤولون في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا وأصابت أكثر من 200 آخرين في احتجاج أسبوعي على الحدود مع إسرائيل يوم الجمعة.
وقال شهود إن محتجين دفعوا بإطارات مشتعلة ورشقوا الجنود الإسرائيليين والسياج الحدودي بالحجارة. وقال الجيش الإسرائيلي إن البعض ألقوا قنابل حارقة وقنبلة يدوية. ولم يُصب أي إسرائيلي.
وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز طائرات ورقية حارقة في الجو يتم دفعها صوب إسرائيل.
وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن فتى عمره 17 عاما قُتل بالرصاص على يد جنود إسرائيليين بينما أصيب 210 آخرون 45 منهم بالذخيرة الحية وبينهم مسعف.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الجنود استخدموا وسائل تفريق الشغب وتصرفوا "بما يتفق مع إجراءات العمليات المتبعة". وأضاف أن طائرات إسرائيلية ضربت موقعين لحركة حماس أيضا.
ومنذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية على حدود غزة في 30 من مارس آذار قتل الجيش الإسرائيلي 173 فلسطينيا وأصاب الآلاف. وقتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز