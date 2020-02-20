هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2020 08:44 م

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث لوسائل الإعلام في برلين يوم 14 فبراير شباط 2020. تصوير: هانيبال هنيشكه-رويترز.

الخرطوم (رويترز) - قال شهود إن قوات الأمن السودانية استخدمت قنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذي احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم في الأسبوع الماضي لرفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير.

وقال محتجون إن الاشتباكات كانت الأسوأ منذ موافقة المجلس العسكري وتحالف لأحزاب المعارضة على اتفاق لتقاسم السلطة في أغسطس آب الماضي.

وذكرت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة في بيان إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.

وأوضحت اللجنة أن كثيرا منهم أصيبوا بقنابل الغاز بينما قال شهود إنهم رأوا قوات الأمن تطارد آخرين وتضربهم بالعصي.

وأضافت اللجنة أن أحد المصابين تلقى عيارا ناريا وأصيب آخر برصاصة مطاطية. ولم ترد أي تقارير أخرى حتى الآن عن إطلاق أعيرة حية.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي دعا للاحتجاج وكان عضوا أساسيا في تحالف المعارضة الذي أبرم اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش، إلى إقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة.

وقال التجمع مخاطبا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان "ندعو رئيس مجلس الوزراء واستنادا لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة".

وكان التجمع ذكر في بيان في وقت سابق الخميس أنه ينبغي إعادة كل ضباط الجيش والجنود إلى أعمالهم بعد استبعادهم من الخدمة بشكل تعسفي.

وقال التجمع في بيانه "من انحاز لثورة شعبه وحماه جدير بالاحتفاء والترقية والتقديم لمواقع القيادة".

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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