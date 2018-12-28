قوات الأمن السودانية تطلق قنابل الصوت لتفريق محتجين قرب العاصمة

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 05:03 م

محتجون خلال مظاهرة في الخرطوم يوم 25 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: محمد نور الدين عبدالله - رويترز

الخرطوم (رويترز) - قال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت يوم الجمعة لتفريق ما بين 300 و400 محتج بعدما غادروا مسجدا في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم في أعقاب دعوة جماعات المعارضة إلى تنظيم احتجاجات حاشدة ضد الحكومة.

وحث النشطاء المحتجين على التجمع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة. وقالت منظمات المجتمع المدني إن السلطات ألقت القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين مساء يوم الخميس قبيل الاحتجاجات المزمعة.

وقال الشاهد إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المجموعة التي تجمعت في مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم بينما كان الناس يغادرون المسجد وهم يهتفون "سلمية، سلمية".

وأحاطت نحو 30 من سيارات قوات الأمن بالميدان المحيط بالمسجد قبل صلاة الجمعة.

ويشهد السودان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع خرجت ضد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة.

وكشفت البيانات الرسمية أن ما لا يقل عن 19 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات منهم جنديان. وقالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 37 شخصا قتلوا.

ونفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات علمه بالاعتقالات التي تمت يوم الخميس.

وقال بيان اللجنة التي تضم منظمات مهنية تشارك في الاحتجاجات إن السلطات داهمت اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم. وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني وكذلك قياديان من حزب البعث والحزب الناصري.

واعتقلت السلطات 14 قياديا من أحد تحالفي المعارضة الرئيسيين يوم السبت الماضي ثم أطلقت سراحهم بعد ساعات.

* أزمة اقتصادية

يعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة بدأت عام 2011 عندما صوت الجنوب لصالح الانفصال ليأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. وتفاقمت الأزمة بسبب سوء الإدارة والإفراط في الإنفاق على مدى سنوات.

وتتهم جماعات المعارضة الرئيس عمر البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، بسوء الإدارة. وفشلت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، تشمل خفض حاد في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر تشرين الأول، في إنعاش الاقتصاد.

وفي يناير كانون الثاني اجتاحت السودان موجة احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الخبز.

لكن الاحتجاجات الجديدة التي بدأت يوم 19 ديسمبر كانون الأول أكثر خطورة على ما يبدو. وأغلقت السلطات المدارس وفرضت حظر تجول وحالة الطوارئ في عدة مناطق. وقال السكان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.

وذكر وزير الإعلام السوداني يوم الخميس أن عدد القتلى وصل إلى 19 وأن بعض الوفيات حدثت بسبب اشتباكات بين أصحاب متاجر ومن وصفهم باللصوص. وقال أيضا إن 219 مدنيا و187 فردا من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات.

وقال صحفيون في صحيفة السوداني اليومية إن أحد زملائهم تعرض للضرب على أيدي قوات الأمن بعد مرور المحتجين بالقرب من مقر الصحيفة المستقلة.

وعبر خبيران في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقهما إزاء تصاعد أعمال العنف وحثا الحكومة على التحلي بضبط النفس.

وقال كليمنت نياليتسوسي فول الذي يكتب تقارير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية التجمع بالسودان في بيان "يجب أن تستجيب الحكومة للمظالم المشروعة للشعب السوداني".

وقال أريستيد نونوسي الذي يكتب تقارير للمجلس بشأن حقوق الإنسان في السودان إن الحكومات عليها واجب التسامح مع المعارضة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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