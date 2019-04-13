من عبدي شيخ وفيصل عمر
مقديشو (رويترز) - قال شهود ونواب في الصومال إن قوات الأمن قتلت سائق عربة صغيرة وراكبا في العاصمة يوم السبت كما قتلت أربعة أشخاص آخرين كانوا يحتجون على الواقعة.
ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات مما أطلق سحبا من الدخان الأسود في الشوارع.
وقال النائب مهاد صلاد لرويترز إن قوات الأمن قتلت الشخصين ثم وردت أنباء عن قيام الشرطة بقتل ثلاثة أشخاص آخرين بعد المظاهرة.
وقال أدن محمد وهو سائق عربة صغيرة بثلاث عجلات (ركشة) إن المظاهرات بدأت بعد إطلاق النار على صديقه.
وأضاف أن الشرطة قتلت صديقه عمدا وعمه اللذان كانا بالعربة. وتابع قائلا إن المحتجين أرادوا دخول القصر الرئاسي في وسط المدينة لكن الشرطة فتحت النار عليهم.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)