هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 03:43 م

دخان يتصاعد من أنقاض تحترق في العاصمة الصومالية مقديشو أثناء احتجاج على مقتل مدنيين على أيدي قوات الأمن يوم السبت. (صورة لرويترز من لقطات فيديو على مواقع للتواصل الاجتماعي ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

من عبدي شيخ وفيصل عمر

مقديشو (رويترز) - قال شهود ونواب في الصومال إن قوات الأمن قتلت سائق عربة صغيرة وراكبا في العاصمة يوم السبت كما قتلت أربعة أشخاص آخرين كانوا يحتجون على الواقعة.

ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات مما أطلق سحبا من الدخان الأسود في الشوارع.

وقال النائب مهاد صلاد لرويترز إن قوات الأمن قتلت الشخصين ثم وردت أنباء عن قيام الشرطة بقتل ثلاثة أشخاص آخرين بعد المظاهرة.

وقال أدن محمد وهو سائق عربة صغيرة بثلاث عجلات (ركشة) إن المظاهرات بدأت بعد إطلاق النار على صديقه.

وأضاف أن الشرطة قتلت صديقه عمدا وعمه اللذان كانا بالعربة. وتابع قائلا إن المحتجين أرادوا دخول القصر الرئاسي في وسط المدينة لكن الشرطة فتحت النار عليهم.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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