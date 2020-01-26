هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 12:36 م

مُتظاهر عراقي يحرق إطارات لقطع طريق خلال الاحتجاجات ضد الحكومة في النجف يوم الأحد. تصوير: علاء المارجاني - رويترز

من عزيز اليعقوبي

بغداد (رويترز) - قال شاهد من رويترز ومصادر أمنية إن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في تجدد للاشتباكات يوم الأحد مع المحتجين في بغداد ومدن أخرى وذلك بعد مساع لفض اعتصام في قلب العاصمة العراقية.

وجاءت أحدث محاولة من السلطات لمواجهة المحتجين واستعادة النظام بعد ساعات من إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والذي له أنصار بالملايين في بغداد والمدن الجنوبية، أنه سيتوقف عن المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 14 محتجا على الأقل أصيبوا في العاصمة بينما أسفرت الاضطرابات في مدينة الناصرية جنوب البلاد عن إصابة 17 محتجا على الأقل أربعة منهم برصاص حي.

وقالت مصادر في الشرطة وشهود من رويترز إن الاحتجاجات استمرت أيضا في كربلاء والنجف والبصرة والديوانية في تحد لمحاولات قوات الأمن لفض اعتصامات.

وقال أحد المحتجين في بغداد طلب عدم ذكر اسمه "نحتج لأن لدينا قضية... لا أعتقد أن مقتدى الصدر أو أي سياسي آخر سيغير رأينا".

ودعم مؤيدو الصدر الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية وفي بعض الأحيان وفروا الحماية للمعتصمين من هجمات قوات الأمن ومسلحين مجهولين لكنهم بدأوا في مغادرة مخيمات الاعتصام في وقت مبكر من صباح السبت بعد إعلان الصدر.

وشرعت قوات الأمن بعدها في إزالة حواجز خرسانية قرب ساحة التحرير، حيث يعتصم المحتجون منذ شهور، وعلى جسر رئيسي واحد على الأقل على نهر دجلة.

وقال حسين علي وهو طالب يشارك في الاحتجاج "لا أذهب عادة للمظاهرات لكنني جئت اليوم بسبب ما فعلوه أمس.. أريد أن أعبر عن تضامني مع أخوتي في التحرير".

وقال مراسل لرويترز إن المحتجين في العاصمة يسعلون‭‭ ‬‬ويحاولون غسل وجوههم وأعينهم للتخلص من آثار الغاز المسيل للدموع بينما قدم مسعفون في الصليب الأحمر العراقي إسعافات أولية إذ لا يمكن لسيارات الإسعاف الوصول للموقع.

(شارك في التغطية جون ديفيسون - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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