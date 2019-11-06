هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 10:13 ص

مشيعيون يحملون جثمان أحد قتلى الاحتجاجات في النجف بالعراق يوم الثلاثاء. رويترز

بغداد (رويترز) - قال شاهد من رويترز إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء يوم الأربعاء لتفريق محتجين تجمعوا على جسر في وسط العاصمة بغداد. ولم تحدث إصابات على ما يبدو.

وأغلق المحتجون جسر الشهداء بعد ظهر الثلاثاء، مع استمرار احتشاد الآلاف في مظاهرات مناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقتلت قوات الأمن 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات.

وفي محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت بالقوة خلال الليل اعتصاما أقامه المحتجون أمام مبنى المحافظة. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

ونددت السفارة الأمريكية في بغداد يوم الأربعاء بالعنف ضد المحتجين العزل، وحثت زعماء البلاد على "التفاعل عاجلا وبجدية" مع المتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان "نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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