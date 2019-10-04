هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 08:32 ص

بغداد (رويترز) - أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد صغير من المحتجين في بغداد يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة وتعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإصلاح غير واضح المعالم لن يهدئ العراقيين على الأرجح برغم تصريحه أنه لا يوجد "حل سحري" متاح.

وساد الهدوء غالبية أنحاء العاصمة العراقية قبيل صلاة الجمعة. وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وانتهكه آلاف المحتجين يوم الخميس.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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