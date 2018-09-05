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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 05:26 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:26

متظاهر عراقي يهرب من غاز مسيل للدموع اثناء الاحتجاجات بالقرب من مبنى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة يوم 5 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: علاء المرجاني - رويترز

من عارف محمد

البصرة (العراق) (رويترز) - استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع يوم الأربعاء في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في مدينة البصرة الجنوبية، في بعض من أسوأ الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.

وزاد مقتل خمسة محتجين في اشتباكات مع قوات الأمن يوم الثلاثاء من حالة الغضب في المدينة النفطية بسبب تردي الخدمات الحكومية. وتواجه البصرة انقطاعات في الكهرباء إضافة إلى البطالة واستشراء الفساد شأنها شأن مدن الجنوب الأخرى التي تعاني من الإهمال منذ فترة طويلة.

وذكرت مصادر أمنية وصحية أن 22 من أفراد قوات الأمن أصيبوا في اضطرابات يوم الثلاثاء، بعضهم نتيجة إلقاء قنبلة يدوية.

وتركزت الاحتجاجات مجددا على مبنى الإدارة المحلية للمحافظة، حيث تجمع آلاف الأشخاص. وزادت الحشود مع رشق المبنى بالحجارة. وحاول بعض المحتجين إسقاط الحواجز الأسمنتية حول المحافظة.

ويقول سكان البصرة إن الملح المتسرب إلى إمدادات المياه يجعلها غير صالحة للشرب وأدى إلى دخول المئات المستشفيات. ويقولون إن هذا دليل على أن السلطات ساهمت في انهيار البنية الأساسية في ذلك الجزء من العراق الذي ينتج معظم ثروته النفطية.

والبصرة ثاني أكبر مدينة عراقية ومعقل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والزعيم السابق لفصيل مسلح مناوئ للولايات المتحدة والذي يقدم نفسه على أنه مناهض للفساد.

وزاد الغضب الشعبي في وقت يواجه فيه الساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو أيار.

وحل تكتل الصدر في المركز الأول في الانتخابات التي شابتها مزاعم فساد أدت إلى إعادة فرز الأصوات.

وعبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني عن دعمه للاحتجاجات.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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