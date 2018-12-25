قوات الأمن تفرق متظاهرين سودانيين بعد احتجاجات على مدى أسبوع

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 09:18 م

قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في الخرطوم يوم الثلاثاء. تصوير: محمد نور الدين عبدالله - رويترز

الخرطوم (رويترز) - قال شهود إن ثلاثة محتجين سودانيين على الأقل أصيبوا بالرصاص يوم الثلاثاء عندما فرقت قوات الأمن تجمعات في العاصمة السودانية الخرطوم بعد احتجاجات على مدى أسبوع ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن منعت محتجين بإحدى مناطق الخرطوم من الخروج في مسيرة باتجاه القصر الرئاسي، وذلك بإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء.

وقال ثلاثة شهود لرويترز إن ثلاثة محتجين أصيبوا وإن أحدهم أصيب بطلقة نارية في الرأس.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع متحدث باسم الشرطة للتعليق.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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