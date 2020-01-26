هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 12:57 م

حافلات تنقل متعلقات لأشخاص يفرون من معرة النعمان في شمال إدلب يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: محمود حسانو-رويترز.

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام سورية رسمية يوم الأحد إن قوات الحكومة سيطرت على عدة بلدات في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، مع تجدد مساعي الرئيس السوري بشار الأسد لاستعادة السيطرة على آخر معقل للمعارضة المسلحة في البلاد.

وفر مئات الآلاف من إدلب في الأسابيع الماضية مع تكثيف الضربات الجوية التي تنفذها القوات السورية والروسية بهدف طرد المعارضة المسلحة من معقلها الأخير في الحرب الأهلية المستمرة منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وقال المرصد إن ست بلدات في ريف إدلب أصبحت تحت سيطرة قوات الحكومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المرصد أن تقدم القوات الحكومية المدعومة بقصف جوي روسي مكثف قربها من أطراف معرة النعمان وهي مركز حضري استراتيجي على بعد نحو 33 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة إدلب وتقع على طريق سريع بين دمشق وحلب.

(تغطية صحفية غيداء غنطوس وإريك كينكت وخليل العشاوي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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